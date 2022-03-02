Кабмин перезагрузил "горячую линию" для гуманитарных вопросов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Правительство Украины перезагружает "горячую линию" для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Кабинета Министров Украины.
Детали
По номеру 1545 можно звонить относительно:
- проблем с водоснабжением, водоотведением, отоплением
- повреждений инфраструктуры: газопроводов, железной дороги, коммунальной инфраструктуры
- эвакуации и возвращения граждан, которые были вынуждены уехать за рубеж из-за вторжения РФ в Украину
- потребностей в продуктах питания и товарах первой необходимости, вопрос продажи товаров по повышенным ценам
- потребностей в лекарствах
- потребностей в горючем
- вопросам социальных выплат, получения пенсий
- проблемных вопросов с главами общин и другими представителями местного самоуправления
Правительственная горячая линия работает круглосуточно.
Звонки с территории Украины из сети фиксированной связи Укртелекома, телефонов мобильных операторов Киевстар, Vodafone Украина, Lifecell для заявителей бесплатные.
Для граждан Украины, которые находятся за границей, номер телефона правительственной "горячей линии" +38 044 284 19 15. Оплата - по тарифам соответствующего оператора связи.
Напомним
Киевстар заблокировал все SMS-сообщения из России и Беларуси на номера своих абонентов из-за обилия спам-сообщений с недостоверной информацией.