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The Guardian

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Ізраїль заявив про намір припинити операцію в Газі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Ізраїль повідомив Єгипту, який є посередником у переговорах щодо припинення вогню, що готовий припинити військову операцію в секторі Газа, повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на джерела, передає УНН.

Ізраїль заявив про намір припинити операцію в Газі - ЗМІ

Деталі

За інформацією телеканалу, влада Ізраїлю повідомили про такий намір єгипетському посереднику.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в четвер скликає засідання кабінету безпеки, на якому обговорять операцію в Газі і дипломатичні зусилля третіх сторін по досягненню припинення вогню, повідомляє The Times of Israel.

Напередодні, портал Axios з посиланням на джерела в ізраїльському уряді повідомив, що для завершення військової операції проти палестинських радикалів Ізраїлю необхідно ще кілька днів. У той же день радник президента Палестини в релігійних справах Махмуд аль-Хаббаш заявив, що палестино-ізраїльський конфлікт може перерости в масштабну релігійну війну.

Контекст

На початку травня відбулося загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Тоді влада Ізраїлю почали виселяти арабські сім'ї в Східному Єрусалимі, що спровокувало заворушення і протести палестинців.

10 травня в ситуацію втрутилося радикальне угрупування ХАМАС, що контролює сектор Газа. Сторони обмінюються ракетними ударами.

Додамо

Згідно останній інформації, в Ізраїлі загинули 12 осіб, понад 50 серйозно поранені. Число палестинців, які померли в результаті ізраїльських авіаударів, досягло 230, де 65 - неповнолітні. Поранення отримали понад 1,7 тис. осіб.

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