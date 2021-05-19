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The Guardian

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По Ізраїлю за ніч випустили ще 50 ракет з сектора Газа

Київ • УНН

 • 19016 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. По Ізраїлю за ніч випустили 50 ракет з сектора Газа, повідомила Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.

По Ізраїлю за ніч випустили ще 50 ракет з сектора Газа

Цитата:

"Станом на 7:00 з 19:00 учорашнього вечора було зафіксовано близько 50 запусків з сектора Газа на територію Ізраїлю. З них близько 10 ракет приземлилися в секторі Газа", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказали у ЦАХАЛі, їхні винищувачі та літаки продовжували атакувати напередодні ввечері в районах Хан-Юніс і Рафах на півдні сектора Газа. "У межах 25-хвилинної атаки було атаковано близько 40 підземних цілей терористичної організації ХАМАС. Атаку здійснили 52 літаки із застосуванням близько 120 точних боєприпасів", - вказали в Армії оборони Ізраїлю.

Також у ЦАХАЛі зазначили, що двічі намагалася вбити військового начальника ХАМАС Мухаммеда Дейфа з моменту початку бойових дій минулого тижня, і що обидва рази він уцілів. Військові додають, що вони націлені як мінімум на сімох інших високопоставлених членів ХАМАС, деякі з яких були поранені, але всі вижили, відзначає The Times of Israel.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострилася після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.

Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту станом на 18 травня загинули 213 палестинців, 61 серед яких — діти. Ще 1442 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 10 загиблих, у тому числі двох дітей.

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