По Израилю за ночь выпустили еще 50 ракет из сектора Газа

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"По состоянию на 7:00 с 19:00 вчерашнего вечера было зафиксировано около 50 запусков из сектора Газа на территорию Израиля. Из них около 10 ракет приземлились в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Детали

Как указали в ЦАХАЛе, их истребители и самолеты продолжали атаковать накануне вечером в районах Хан-Юнис и Рафаха на юге сектора Газа. "В рамках 25-минутной атаки были атакованы около 40 подземных целей террористической организации ХАМАС. Атаку осуществили 52 самолета с применением около 120 точных боеприпасов", - указали в Армии обороны Израиля.

Также в ЦАХАЛе отметили, что дважды пыталась убить военного начальника ХАМАС Мухаммеда Дейфа с момента начала боевых действий на прошлой неделе, и оба раза он уцелел. Военные добавляют, что они нацелены как минимум на семерых других высокопоставленных членов ХАМАС, некоторые из которых были ранены, но все выжили, отмечает The Times of Israel.

Контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3700 ракет.

Медики из Газы сообщают, что с начала нового обострения конфликта по состоянию на 18 мая погибли 213 палестинцев, 61 среди которых - дети. Еще 1442 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе двоих детях.