З початку загострення конфлікту Палестини та Ізраїлю з боку сектора Гази загинуло 230 осіб

Деталі

За даними Міністерства охорони здоров’я Палестини, близько 1710 осіб отримали поранення. Як стверджує Палестина, серед убитих, 56 неповнолітніх та 39 жінок. За минулу добу повідомлялося про загибель 63 неповнолітніх та 36 жінок.

Всіх загиблих і поранених в звітах Гази називають “мирними жителями” або “цивільними особами”. За представленими даними, більшість убитих — жінки і діти.

Контекст

Сьогодні 10 днів з початку загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Загострення почалося після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

У ЦАХАЛі заявили напередодні, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено вже 3700 ракет.

За ніч по Ізраїлю випустили ще близько 70 ракет з сектора Газа.