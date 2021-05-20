С начала обострения конфликта Палестины и Израиля со стороны сектора Газы погибло 230 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. По обновленным данным министерства здравоохранения в секторе Газа, контролируемого террористической группой ХАМАС, с момента обострения конфликта между Израилем и Палестиной, со стороны сектора Газа погибло 230 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.
Детали
По данным Минздрава Палестины, около 1710 человек получили ранения. Как утверждает Палестина, среди убитых 56 несовершеннолетних и 39 женщин. За прошлые сутки сообщалось о гибели 63 несовершеннолетних и 36 женщин.
Всех погибших и раненых в отчетах Газы называют “мирными жителями” или “гражданскими лицами”. По представленным данным, большинство убитых — женщины и дети.
Контекст
Сегодня 10 дней с начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной.
Обострение началось после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.
В ЦАХАЛе заявили накануне, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено уже 3700 ракет.
За ночь по Израилю выпустили еще около 70 ракет из сектора Газа.