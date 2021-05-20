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С начала обострения конфликта Палестины и Израиля со стороны сектора Газы погибло 230 человек

Киев • УНН

 • 15008 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. По обновленным данным министерства здравоохранения в секторе Газа, контролируемого террористической группой ХАМАС, с момента обострения конфликта между Израилем и Палестиной, со стороны сектора Газа погибло 230 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

С начала обострения конфликта Палестины и Израиля со стороны сектора Газы погибло 230 человек

Детали

По данным Минздрава Палестины, около 1710 человек получили ранения. Как утверждает Палестина, среди убитых 56 несовершеннолетних и 39 женщин. За прошлые сутки сообщалось о гибели 63 несовершеннолетних и 36 женщин.

Всех погибших и раненых в отчетах Газы называют “мирными жителями” или “гражданскими лицами”. По представленным данным, большинство убитых — женщины и дети.

Контекст

Сегодня 10 дней с начала обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

Обострение началось после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

В ЦАХАЛе заявили накануне, что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено уже 3700 ракет.

За ночь по Израилю выпустили еще около 70 ракет из сектора Газа.

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