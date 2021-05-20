Израиль заявил о намерении прекратить операцию в Газе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Израиль сообщил Египту, который является посредником в переговорах о прекращении огня, что готов прекратить военную операцию в секторе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
По информации телеканала, власти Израиля сообщили о таком намерении египетском посреднику.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг созывает заседания кабинета безопасности, на котором обсудят операцию в Газе и дипломатические усилия третьих сторон по достижению прекращения огня, сообщает The Times of Israel.
Накануне портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщил, что для завершения военной операции против палестинских радикалов Израилю необходимо еще несколько дней. В тот же день советник президента Палестины по религиозным делам Махмуд аль-Хаббаш заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в масштабную религиозную войну.
Контекст
В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев.
10 мая в ситуацию вмешалась радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа. Стороны обмениваются ракетными ударами.
Добавим
Согласно последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 230, где 65 - несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.