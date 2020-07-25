Ізраїль завдав авіаударів по об'єктам в Сирії у відповідь на обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по ряду об'єктів сирійських арабських збройних сил після обстрілу з території Сирії. Про це у пресцентрі ЦАХАЛ повідомили в ніч на суботу, 25 липня. Ізраїльська сторона не уточнила, які саме об'єкти стали цілями її авіації.
“Ми покладаємо відповідальність (за атаку. — ред.) на сирійський режим і відповімо на будь-яке порушення ізраїльського суверенітету”, — йдеться у повідомленні.
Декількома годинами раніше ЦАХАЛ заявив про вибухи в районі Голанських висот і пошкодженні будівлі і транспортного засобу.
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У свою чергу, державне телебачення Сирії стверджує, що бойові вертольоти Ізраїлю завдали ударів по укріпленнях урядової армії в районі міста Ель-Кунейтра. Двоє військовослужбовців постраждали.
Сирійський наглядова рада з прав людини (SOHR) також повідомила про серію вибухів поблизу від Ель-Кунейтра. За його відомостями, система ППО Сирії атакувала кілька “ворожих” цілей. Експерти правозахисної організації, що базується в Лондоні, отримують дані від мережі інформаторів в Сирії. Їх твердження не завжди можуть бути підтверджені офіційно.
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Голанські висоти вже кілька десятиліть залишаються спірною територією на Близькому Сході. Ізраїль захопив її значну частину у Сирії в ході війни 1967 року, а в 1981 році анексував Голани. Світова спільнота, включаючи ООН, вважають Голанські висоти окупованою територією. США в 2019 році стали єдиною країною, що визнала суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.