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Ердоган: Туреччина залишиться у Сирії, поки сирійці не стануть вільними

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Туреччина збереже свою військову присутність на півночі Сирії "до тих пір, поки сирійський народ не буде вільний", заявив у вівторок, 21 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в телевізійній промові в столиці країни Анкарі, передає УНН із посиланням на DW.

“Ми будемо продовжувати залишатися в цій країні до тих пір, поки сирійський народ не здобуде свободу, мир і безпеку”, — додав Ердоган.

Президент Туреччини під час своєї промови також розкритикував результати парламентських виборів, які відбулися в Сирії минулої неділі, які він назвав “так званими”, давши зрозуміти, що Анкара не визнаватиме їх.

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Нагадаємо, в неділю, 19 липня, на контрольованій режимом Башара Асада території Сирії відбулися вибори до парламенту країни. Це вже треті парламентські вибори від початку громадянської війни, що спалахнула дев’ять років тому. Спостерігачі не очікують іншого результату, окрім перемоги правлячої партії Баас, адже опозиційні кандидати не допущені до участі у виборах. Підсумки голосування ще не підбиті.

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