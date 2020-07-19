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Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ

Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Бійці зі збройних угруповань сирійської опозиції можуть бути спрямовані в найближчі дні турецькими військовими на підтримку армії Азербайджану. Про це повідомило в суботу курдське агентство Firat, пише УНН.

“Туреччина готує перекидання бойовиків з так званої Сирійської вільної армії в Азербайджан, — вказує агентство. — З цією метою в Джендерісі, Раджу і Афріні відкрилися пункти записи найманців”. За відомостями ЗМІ, бойовикам за контрактом, який розрахований на півроку, будуть виплачувати по 3,5 тис. доларів на місяць. Подробиць ймовірну кількість найманців і терміни їх відправки в Азербайджан не наводяться.

16 липня міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, як писала турецька газета Hürriyet, запевнив Азербайджан в тому, що турецька армія готова надати військову допомогу Баку в конфліктній ситуації на кордоні з Вірменією. За його словами, турецькі збройні сили “зроблять все необхідне для Азербайджану”.

Раніше курдське агентство повідомляло про відправку найманців з Сирії на лівійські фронти, де вони воюють на стороні формувань, що підтримують Уряд національної згоди (УНЗ) Фаїза Сарраджа.

У той же час, Firat передає заяву вірменських бійців добровольчих організацій, які воюють на боці курдів у Сирії, де вказано, що реакція на турецьку “нео-оттоманську мрію” зустріне збройну відсіч від курдів, вірменів, ассирійців.

Відео Міністерства оборони Азербайджану:

Відео прес-секретаря Міністерства оборони Вірменії Шушани Степанян:

Сюжет вірменського інфоцентру з прикордонних територій:

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