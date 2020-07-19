Турция перебрасывает бойцов сирийской оппозиции на помощь Азербайджану против Армении - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Бойцы из вооруженных группировок сирийской оппозиции могут быть направлены в ближайшие дни турецкими военными на поддержку армии Азербайджана. Об этом сообщило в субботу курдское агентство Firat, пишет УНН.
"Турция готовит переброску боевиков из так называемой Сирийской свободной армии в Азербайджан, - указывает агентство. - С этой целью в Джендерисе, Раджу и Африне открылись пункты записи наемников". По сведениям СМИ, боевикам по контракту, который рассчитан на полгода, будут выплачивать по 3,5 тыс. долларов в месяц. Подробностей о предполагаемом количестве наемников и сроках их отправки в Азербайджан не приводится.
16 июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, как писала турецкая газета Hürriyet, заверил Азербайджан в том, что турецкая армия готова оказать военную помощь Баку в конфликтной ситуации на границе с Арменией. По его словам, турецкие вооруженные силы "сделают все необходимое для Азербайджана".
Ранее курдское агентство сообщало об отправке наемников из Сирии на ливийские фронты, где они воюют на стороне формирований, поддерживающих Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.
В тоже время, Firat передает заявление армянских бойцов добровольческих организаций, воюющих на стороне курдов в Сирии, где указанно, что реакция на турецкую "нео-оттоманскую мечту" встретит вооруженный отпор от курдов, армян, ассирийцев.
Видео Министерства обороны Азербайджана:
Видео пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушаны Степанян:
Сюжет армянского инфоцентра с приграничных территорий: