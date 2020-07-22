Эрдоган: Турция останется в Сирии, пока сирийцы не станут свободными

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13308 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100278 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105161 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131414 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109907 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130169 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101866 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102540 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104381 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Эрдоган: Турция останется в Сирии, пока сирийцы не станут свободными

Эрдоган: Турция останется в Сирии, пока сирийцы не станут свободными

Киев  •  УНН

 • 13946 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Турция сохранит свое военное присутствие на севере Сирии "до тех пор, пока сирийский народ не будет свободен", заявил во вторник, 21 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телевизионной речи в столице страны Анкаре, передает УНН со ссылкой на DW.

“Мы будем продолжать оставаться в этой стране до тех пор, пока сирийский народ не получит свободу, мир и безопасность”, — добавил Эрдоган.

Президент Турции во время своей речи также раскритиковал результаты парламентских выборов, которые состоялись в Сирии в минувшее воскресенье, которые он назвал “так называемыми”, дав понять, что Анкара не признает их.

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Напомним, в воскресенье, 19 июля, на контролируемой режимом Башара Асада территории Сирии состоялись выборы в парламент страны. Это уже третьи парламентские выборы от начала гражданской войны, вспыхнувшей девять лет назад. Наблюдатели не ожидают другого результата, кроме победы правящей партии Баас, ведь оппозиционные кандидаты не допущены к участию в выборах. Итоги голосования еще не подведены.

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