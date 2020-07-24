Пентагон: винищувач США F-15 зблизився з іранським авіалайнером в небі над Сирією

Представник Пентагону уточнив, що F-15 перебував на безпечній відстані від авіалайнера — близько 1000 метрів і діяв відповідно до міжнародних стандартів, додав Урбан.

Ще один представник Пентагону розповів виданню, що два американські винищувачі F-15 знаходилися “в безпосередній близькості” від іранського авіалайнера. Візуальний огляд був проведений тільки одним з F-15, інший винищувач залишався ще далі — на відстані більше 3 км від літака компанії Mahan Air.

Раніше агентство Reuters з посиланням на іранське офіційне інформаційне агентство IRIB повідомило, що два американські винищувачі наблизилися до іранського пасажирському літаку в сирійському повітряному просторі, в результаті чого іранський пілот швидко змінив висоту, щоб уникнути зіткнення, а кілька пасажирів постраждали.

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Пілот пасажирського літака зв’язався з пілотами винищувачів і попередив їх, щоб вони трималися на безпечній відстані, йдеться в повідомленні IRIB.

Іранський літак, що належить Mahan Air, прямував з Тегерана в Бейрут і благополучно приземлився в Бейруті, розповіло Reuters джерело в ліванському аеропорту.

Інцидент розслідується. Офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що будуть прийняті необхідні юридичні і політичні заходи, говориться в повідомленні на сайті МЗС Ірану.

Ізраїль і Сполучені Штати давно звинувачують Mahan Air в перевезенні зброї для пов’язаних з Іраном бойовиків в Сирії і в інших країнах. У 2011 році США ввели санкції відносно іранської авіакомпанії, звинувативши її в наданні фінансової та іншої підтримки Корпусу вартових іранської революції.

Всі пасажири благополучно покинули літак після приземлення, деякі отримали легкі травми, розповів агентству Reuters директор бейрутського аеропорту. За повідомленням агентства Fars, літак повернувся в Тегеран рано вранці в п’ятницю.