Пентагон: истребитель США F-15 сблизился с иранским авиалайнером в небе над Сирией
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Представитель Центрального командования США Билл Урбан в беседе с журналистами рассказал, что “американский истребитель F-15 во время выполнения повседневных задач в воздухе вблизи военной базы коалиции Эт-Танф в Сирии провел стандартную визуальную проверку пассажирского самолета иранской компании Mahan Air”. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Представитель Пентагона уточнил, что F-15 находился на безопасном расстоянии от авиалайнера — около 1000 метров и действовал в соответствии с международными стандартами, добавил Урбан.
Еще один представитель Пентагона рассказал, что два американских истребителя F-15 находились “в непосредственной близости” от иранского авиалайнера. Визуальный осмотр был проведен только одним из F-15, другой истребитель оставался еще дальше — на расстоянии более 3 км от самолета компании Mahan Air.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранское официальное информационное агентство IRIB сообщило, что два американских истребителя приблизились к иранскому пассажирском самолете в сирийском воздушном пространстве, в результате чего иранский пилот быстро изменил высоту, чтобы избежать столкновения, а несколько пассажиров пострадали.
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Пилот пассажирского самолета связался с пилотами истребителей и предупредил их, чтобы они держались на безопасном расстоянии, говорится в сообщении IRIB.
Иранский самолет, принадлежащий Mahan Air, следовавший из Тегерана в Бейрут и благополучно приземлился в Бейруте, рассказал Reuters источник в ливанском аэропорту.
Инцидент расследуется. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что будут приняты необходимые юридические и политические меры, говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.
Израиль и Соединенные Штаты давно обвиняют Mahan Air в перевозке оружия для связанных с Ираном боевиков в Сирии и в других странах. В 2011 году США ввели санкции в отношении иранской авиакомпании, обвинив ее в оказании финансовой и иной поддержки Корпуса стражей иранской революции.
Все пассажиры благополучно покинули самолет после приземления, некоторые получили легкие травмы, рассказал агентству Reuters директор бейрутского аэропорта. По сообщению агентства Fars, самолет вернулся в Тегеран рано утром в пятницу.