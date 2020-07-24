Пентагон: истребитель США F-15 сблизился с иранским авиалайнером в небе над Сирией

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 77890 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105043 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109939 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138383 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112262 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133948 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102520 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102660 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104913 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102214 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

4 марта, 20:02 • 96591 просмотра
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе

4 марта, 20:17 • 62244 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

4 марта, 20:23 • 97979 просмотра
Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

Сийярто после встречи с Рубио заявил о европейском заговоре против мирного плана Трампа по Украине

4 марта, 21:08 • 56611 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

01:24 • 36032 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 107172 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 138389 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 133950 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 387082 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 337725 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 69656 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 105666 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 134056 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 211210 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 237843 просмотра
Актуальное
Пентагон: истребитель США F-15 сблизился с иранским авиалайнером в небе над Сирией

Пентагон: истребитель США F-15 сблизился с иранским авиалайнером в небе над Сирией

Киев  •  УНН

 • 13549 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Представитель Центрального командования США Билл Урбан в беседе с журналистами рассказал, что “американский истребитель F-15 во время выполнения повседневных задач в воздухе вблизи военной базы коалиции Эт-Танф в Сирии провел стандартную визуальную проверку пассажирского самолета иранской компании Mahan Air”. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Представитель Пентагона уточнил, что F-15 находился на безопасном расстоянии от авиалайнера — около 1000 метров и действовал в соответствии с международными стандартами, добавил Урбан.

Еще один представитель Пентагона рассказал, что два американских истребителя F-15 находились “в непосредственной близости” от иранского авиалайнера. Визуальный осмотр был проведен только одним из F-15, другой истребитель оставался еще дальше — на расстоянии более 3 км от самолета компании Mahan Air.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранское официальное информационное агентство IRIB сообщило, что два американских истребителя приблизились к иранскому пассажирском самолете в сирийском воздушном пространстве, в результате чего иранский пилот быстро изменил высоту, чтобы избежать столкновения, а несколько пассажиров пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран выдал ордер на арест Трампа и просит Интерпол помочь

Пилот пассажирского самолета связался с пилотами истребителей и предупредил их, чтобы они держались на безопасном расстоянии, говорится в сообщении IRIB.

Иранский самолет, принадлежащий Mahan Air, следовавший из Тегерана в Бейрут и благополучно приземлился в Бейруте, рассказал Reuters источник в ливанском аэропорту.

Инцидент расследуется. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что будут приняты необходимые юридические и политические меры, говорится в сообщении на сайте МИД Ирана.

Израиль и Соединенные Штаты давно обвиняют Mahan Air в перевозке оружия для связанных с Ираном боевиков в Сирии и в других странах. В 2011 году США ввели санкции в отношении иранской авиакомпании, обвинив ее в оказании финансовой и иной поддержки Корпуса стражей иранской революции.

Все пассажиры благополучно покинули самолет после приземления, некоторые получили легкие травмы, рассказал агентству Reuters директор бейрутского аэропорта. По сообщению агентства Fars, самолет вернулся в Тегеран рано утром в пятницу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы