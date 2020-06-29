Іран видав ордер на арешт Трампа і просить Інтерпол допомогти

У понеділок прокурор Тегерана Алі Алькасімер (Ali Alqasimehr) заявив, що Трамп разом з більш ніж 30 іншими особами, яких Іран звинувачує в причетності до атаки 3 січня, в результаті якої загинув генерал Касем Солеймані, звинувачуються у "вбивстві і тероризмі".

Алькасімер не ідентифікував кого-небудь ще, крім Трампа, але підкреслив, що Іран продовжить переслідування, навіть коли його президентство закінчиться.

Прокурор також заявив, що Іран попросив, щоб Трампу та іншим направили "червоне повідомлення" Інтерполу, з проханням розшукати місцезнаходження і заарештувати зазначених осіб.

Як повідомляв УНН, іранський генерал, командувач силами "Аль Кудс" 62-річний Касем Солеймані загинув в результаті авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, удар був нанесений з безпілотного літального апарату. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар вранці 2 січня.