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Иран может попытаться убить высокопоставленного чиновника США в ответ на уничтожение Солеймани

Иран может попытаться убить высокопоставленного чиновника США в ответ на уничтожение Солеймани

Киев  •  УНН

 • 16707 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Иран может прибегнуть к попытке убийства высокопоставленного чиновника США в ответ на уничтожение силами США влиятельного иранского генерала Касема Солеймани. Об этом заявил бывший чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер, старший директор "Центра Пенн Байден", передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Как известно, иранский генерал, командующий силами “Аль Кудс” 62-летний Касем Солеймани погиб в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде. По данным СМИ, удар был нанесен из беспилотного летательного аппарата. Пентагон заявил, что президент США Дональд Трамп утвердил авиаудар утром 2 января.

“Иран использует то, что он считает наиболее эффективным для асимметричного ответа, это включает кибернападения, это включает атаки со стороны поддерживаемых ими сил, террористические методы”, — заявил Карпентер.

По мнению эксперта, можно ожидать “попытку убийства высокопоставленного США”.

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Карпентер также допускает “атаки на американские интересы, военные, гражданские, так называемые легкие цели”. По его мнению подобные угрозы не ограничиваются только Ближним Востоком.

“Это может быть в Европе, в США. Иран нанесет удар во время и место, которые он сам выберет”, — отметил Карпентер.

Между тем Керстен Фонтенроуз, директор Инициативы Ближневосточной безопасности имени Скоукрофта в аналитическом центре “Атлантический совет” считает, что действия Ирана ограничатся Ираком и Ближним Востоком.

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“Их ответом будет серия ударов в течение определенного времени. Некоторые будут немедленны, вероятно, в Ираке и регионе. Остальные — в течение определенного времени в других регионах мира, где у них есть оперативники которые для них представляют интерес. Я ожидаю действия в Западной Африке, в районе Аргентины, Парагвая и Бразилии в Латинской Америке. Но вариантов множество. Они могут атаковать и легкие цели, что означает определенную уязвимость для наших посольств и дипломатов”, — считает Фонтенроуз.

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