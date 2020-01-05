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Невідомі під виглядом іранських хакерів зламали один з урядових сайтів США

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Невідомі зламали в суботу американський урядовий сайт, на якому публікується у відкритому доступі документація, і розмістили на його головній сторінці заяви в підтримку Ірану і проти американського лідера Дональда Трампа. Про це пише УНН із посиланням на The Guardian.

Увечері в суботу у американських користувачів при переході на портал FDLP (Federal Depository Library Program) відкривалася сторінка з написами англійською та перською мовами: “Це послання від Ісламської Республіки Іран. Ми не припинимо надавати підтримку нашим друзям в регіоні — пригнобленим народам Палестини, Ємену, Бахрейну, народу і уряду Сирії та Іраку”.

На сторінці також стверджується, що портал був “зламаний іранськими хакерами” нібито з “групи кібербезпеки Ірану”. Невідомі розмістили на сторінці колаж, на якому зображений закривавлений після удару кулаком Трамп і запущені ракети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В американському місті оголосили режим НС через кібератаки

Портал FDLP публікує для загального доступу урядову документацію.

В суботу Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США повідомило, що Тегеран може організувати кібератаку на США після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Нагадаємо, кіберзлочинці розсилали держустановам Латвії заражені листи від імені посольства РФ.

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