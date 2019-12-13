Кіберзлочинці розсилали держустановам Латвії заражені листи від імені посольства РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. На цьому тижні відбулася кібератака на співробітників державних установ Латвії. Кіберзлочинці розсилали електронні листи від імені Посольства Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на координаційний центр CERT.LV.
"…низка державних чиновників та політиків протягом останніх днів зазнавали цілеспрямованих кібератак. Атака була здійснена шляхом надсилання шкідливих електронних листів від імені посольства Росії у відповідь на попередню кореспонденцію. Електронні листи містили посилання для завантаження документа, призначеного для зараження комп’ютера жертв", - йдеться у повідомленні.
Так, усі одержувачі електронної пошти розпізнавали фрагменти попередньої кореспонденції з посольством, які використовувались для підвищення довіри адресату, до листа надісланого зловмисниками.
Зазначається, що це вже друга хвиля подібних атак за останні 3 місяці, коли від імені посольства Росії надсилаються шкідливі електронні листи.
У рамках цієї атаки не використовували критичних уразливостей системи, проте завантажені документи містили функціонал Macros, що і мав заразити комп’ютер.
Координаційний центр застерігає від відкриття листів та скачування документів без попередньої перевірки.
Нагадаємо, в Україні за останній місяць відбили 11 кібератак.