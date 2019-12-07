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В Україні за останній місяць відбили 11 кібератак

В Україні за останній місяць відбили 11 кібератак

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. За останній місяць в Україні відбито 11 кібератак. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов на брифінгу по завершенні закритого засідання РНБО України, повідомили УНН у пресслужбі Ради нацбезпеки і оборони.

"Суб’єкти національної системи кібербезпеки щодня фіксують і нейтралізують кіберінциденти, за останній місяць відбито 11 кібератак", - цитують у пресслужбі слова Данілова.

За його словами, кібератакам постійно піддаються, зокрема, банківська система, офіційний веб-сайт Глави держави.

"Суб’єкти національної системи кібербезпеки працюють у режимі "24/7/365", відбиваючи ці загрози. Це зброя майбутнього, і Президент України приділяє питанню кіберзахисту дуже велику увагу", - вказав секретар РНБО.

"Якщо ми говоримо про діджиталізацію та цифровізацію держави, маємо розуміти, що ця цифра має бути захищена", - додав він.

Нагадаємо, РНБО за участю Зеленського затвердила основний сценарій для "нормандської" зустрічі.

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