Киберпреступники рассылали госучреждениям Латвии зараженные письма от имени посольства РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. На этой неделе состоялась кибератака на сотрудников государственных учреждений Латвии. Киберпреступники рассылали электронные письма от имени Посольства России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на координационный центр CERT.LV.
"...ряд государственных чиновников и политиков в последние дни испытывали целенаправленные кибератаки. Атака была осуществлена путем направления вредных электронных писем от имени посольства России в ответ на предыдущую корреспонденцию. Электронные письма содержали ссылки для загрузки документа, предназначенного для заражения компьютера жертв", - говорится в сообщении.
Так, все получатели электронной почты распознавали фрагменты предыдущей корреспонденции с посольством, которые использовались для повышения доверия к адресату, к письму направленного злоумышленниками.
Отмечается, что это уже вторая волна подобных атак за последние 3 месяца, когда от имени посольства России направляются вредные электронные письма.
В рамках этой атаки не использовали критических уязвимостей системы, однако загруженные документы содержали функционал Macros, что и должен был заразить компьютер.
Координационный центр предостерегает от открытия писем и скачивания документов без предварительной проверки.
Напомним, в Украине за последний месяц отбили 11 кибератак.