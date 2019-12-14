В американському місті оголосили режим НС через кібератаки

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) ввели режим надзвичайної ситуації через кібератаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN і сторінку мера міста Латоя Кантрелл в Twitter.

13 грудня в міській мережі, починаючи з 5:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом), було зафіксовано підозріла активність, яку пізніше визначили як кібератаку. В результаті сервери міських служб були відключені. Зараз ведеться розслідування інциденту.

Як повідомила CNN, міська мережа піддалася атаці з використанням вірусів-вимагачів. Такі програми зазвичай заражають комп'ютерні мережі і блокують важливі документи, за які згодом кіберзлочинці вимагають викуп.

До моменту виявлення атаки ніякого вимоги про викуп адміністрації міста не надходило.

За даними телеканалу, в розслідуванні інциденту беруть участь поліція штату, ФБР, а також секретні служби.

Нагадаємо, в Україні за останній місяць відбили 11 кібератак.

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