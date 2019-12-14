В американському місті оголосили режим НС через кібератаки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Новому Орлеані (штат Луїзіана, США) ввели режим надзвичайної ситуації через кібератаки. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN і сторінку мера міста Латоя Кантрелл в Twitter.
13 грудня в міській мережі, починаючи з 5:00 за місцевим часом (13:00 за київським часом), було зафіксовано підозріла активність, яку пізніше визначили як кібератаку. В результаті сервери міських служб були відключені. Зараз ведеться розслідування інциденту.
Як повідомила CNN, міська мережа піддалася атаці з використанням вірусів-вимагачів. Такі програми зазвичай заражають комп'ютерні мережі і блокують важливі документи, за які згодом кіберзлочинці вимагають викуп.
До моменту виявлення атаки ніякого вимоги про викуп адміністрації міста не надходило.
За даними телеканалу, в розслідуванні інциденту беруть участь поліція штату, ФБР, а також секретні служби.
Нагадаємо, в Україні за останній місяць відбили 11 кібератак.