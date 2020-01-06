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Голови МЗС країн ЄС збирають у п'ятницю екстрене засідання щодо Ірану

Київ • УНН

 • 15367 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу збирають у п'ятницю, 10 січня, екстрене засідання щодо ситуації навколо Ірану. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

"Міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрені переговори щодо Ірану в п'ятницю", - повідомляє агентство з посиланням на дипломатів.

При цьому вказано, що глава ЄС Урсула фон дер Ляєн заявила, що деескалація "в Іраку - інтерес Ірану".

Нагадаємо, Генсек НАТО терміново скликав Північноатлантичну раду через ситуацію в Іраку.

Раніше Пентагон повідомив про ракетний удар в районі багдадського аеропорту, в результаті якого 3 січня загинув командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.

Після цього Іран оголосив про скорочення зобов’язань щодо ядерної угоди.

#BREAKING EU chief von der Leyen says de-escalation 'in Iraq, Iran's interest' pic.twitter.com/4hAl6WMYDU

— AFP news agency (@AFP) January 6, 2020

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