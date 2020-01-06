Голови МЗС країн ЄС збирають у п'ятницю екстрене засідання щодо Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу збирають у п'ятницю, 10 січня, екстрене засідання щодо ситуації навколо Ірану. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.
"Міністри закордонних справ ЄС проведуть екстрені переговори щодо Ірану в п'ятницю", - повідомляє агентство з посиланням на дипломатів.
При цьому вказано, що глава ЄС Урсула фон дер Ляєн заявила, що деескалація "в Іраку - інтерес Ірану".
Нагадаємо, Генсек НАТО терміново скликав Північноатлантичну раду через ситуацію в Іраку.
Раніше Пентагон повідомив про ракетний удар в районі багдадського аеропорту, в результаті якого 3 січня загинув командувач силами спеціального призначення "Аль-Кудс" Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані.
Після цього Іран оголосив про скорочення зобов’язань щодо ядерної угоди.
#BREAKING EU chief von der Leyen says de-escalation 'in Iraq, Iran's interest' pic.twitter.com/4hAl6WMYDU— AFP news agency (@AFP) January 6, 2020