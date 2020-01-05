Іран оголосив про скорочення зобов'язань щодо ядерної угоди - ЗМІ

КИЇВ. 5 січня. УНН. У неділю Іран заявив, що він ще більше відмовиться від своїх зобов'язань з ядерної угоді з шістьма найбільшими державами в 2015 році, але продовжить співпрацю з наглядовою ядерним органом ООН, МАГАТЕ. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані державного телебачення Ірану, передає УНН.