Іран оголосив про скорочення зобов'язань щодо ядерної угоди - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У неділю Іран заявив, що він ще більше відмовиться від своїх зобов'язань з ядерної угоді з шістьма найбільшими державами в 2015 році, але продовжить співпрацю з наглядовою ядерним органом ООН, МАГАТЕ. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані державного телебачення Ірану, передає УНН.
ЗМІ цитує заяву представника уряду про те, що Іран не буде дотримуватися ніяких обмежень, встановлених в пакті про кількість центрифуг зі збагачення урану, які він може використовувати, що означає, що не буде ніяких обмежень щодо його потужності зі збагачення, рівня, до якого уран може бути збагачений, або щодо ядерних досліджень і розробок Ірану. Відтепер вони будуть ґрунтуватися на технічних потребах Ірану.
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У повідомленні також зазначено, що кроки Ірану можуть бути звернені назад, якщо Вашингтон скасує свої санкції відносно Тегерана.
Нагадаємо, у листопаді стало відомо, що США скасовують винятки з санкцій для цивільної ядерної програми Ірану.