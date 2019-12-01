Шість країн ЄС приєдналися до механізму по обходу санкцій США проти Ірану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Франція, Німеччина і Велика Британія вітали приєднання Бельгії, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Норвегії і Швеції до платіжного механізму INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), повідомляє УНН з посиланням на DW.
Про це йдеться в їх спільній заяві, опублікованій в суботу, 30 листопада. Шість країн приєдналися до цього платіжного механізму, який дозволяє торгувати з Іраном в обхід санкцій США, 29 листопада.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в травні 2018 року оголосив про вихід зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) і ввів санкції проти Ірану, а потім посилив їх. Тегеран на тлі цього почав відмовлятися від зобов'язань щодо ядерної угоді.
Франція, Німеччина і Велика Британія створили INSTEX в січні 2019 року, влітку вони стали використовувати цей механізм, спочатку - тільки для гуманітарних потреб.