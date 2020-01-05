Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В воскресенье Иран заявил, что он еще больше откажется от своих обязательств по ядерной сделке с шестью крупнейшими государствами в 2015 году, но продолжит сотрудничество с наблюдательным ядерным органом ООН, МАГАТЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные государственного телевидения Ирана, передает УНН.
СМИ цитирует заявление представителя правительства о том, что Иран не будет соблюдать никаких ограничений, установленных в пакте о количестве центрифуг по обогащению урана, которые он может использовать, что означает, что не будет никаких ограничений по его мощности по обогащению, уровня, к которому уран может быть обогащен или по ядерным исследованиям и разработкам Ирана. Отныне они будут основываться на технических потребностях Ирана.
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В сообщении также отмечается, что шаги Ирана могут быть обращены назад, если Вашингтон отменит свои санкции в отношении Тегерана.
Напомним, в ноябре стало известно, что США отменяют исключения из санкций для гражданской ядерной программы Ирана.