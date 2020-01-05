Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке - СМИ

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110443 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113058 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111558 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123812 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103909 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107266 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107529 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131769 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130566 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 192984 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

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Актуальное
Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке - СМИ

Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке - СМИ

Киев  •  УНН

 • 16544 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В воскресенье Иран заявил, что он еще больше откажется от своих обязательств по ядерной сделке с шестью крупнейшими государствами в 2015 году, но продолжит сотрудничество с наблюдательным ядерным органом ООН, МАГАТЭ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные государственного телевидения Ирана, передает УНН.

СМИ цитирует заявление представителя правительства о том, что Иран не будет соблюдать никаких ограничений, установленных в пакте о количестве центрифуг по обогащению урана, которые он может использовать, что означает, что не будет никаких ограничений по его мощности по обогащению, уровня, к которому уран может быть обогащен или по ядерным исследованиям и разработкам Ирана. Отныне они будут основываться на технических потребностях Ирана.

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В сообщении также отмечается, что шаги Ирана могут быть обращены назад, если Вашингтон отменит свои санкции в отношении Тегерана.

Напомним, в ноябре стало известно, что США отменяют исключения из санкций для гражданской ядерной программы Ирана.

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