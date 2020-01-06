Главы МИД стран ЕС собирают в пятницу экстренное заседание по Ирану
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза собирают в пятницу, 10 января, экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.
"Министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры по Ирану в пятницу", - сообщает агентство со ссылкой на дипломатов.
При этом указано, что глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что деэскалация "в Ираке - интерес Ирана".
Напомним, Генсек НАТО срочно созвал Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке.
Ранее Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого 3 января погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.
После этого Иран объявил о сокращении обязательств по ядерному соглашению.
#BREAKING EU chief von der Leyen says de-escalation 'in Iraq, Iran's interest' pic.twitter.com/4hAl6WMYDU- AFP news agency (@AFP) January 6, 2020