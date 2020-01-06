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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123603 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103835 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107229 просмотра

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Главы МИД стран ЕС собирают в пятницу экстренное заседание по Ирану

Главы МИД стран ЕС собирают в пятницу экстренное заседание по Ирану

Киев  •  УНН

 • 15365 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза собирают в пятницу, 10 января, экстренное заседание по ситуации вокруг Ирана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

"Министры иностранных дел ЕС проведут экстренные переговоры по Ирану в пятницу", - сообщает агентство со ссылкой на дипломатов.

При этом указано, что глава ЕС Урсула фон дер Ляйен заявила, что деэскалация "в Ираке - интерес Ирана".

Напомним, Генсек НАТО срочно созвал Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке.

Ранее Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого 3 января погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.

После этого Иран объявил о сокращении обязательств по ядерному соглашению.

#BREAKING EU chief von der Leyen says de-escalation 'in Iraq, Iran's interest' pic.twitter.com/4hAl6WMYDU

- AFP news agency (@AFP) January 6, 2020

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