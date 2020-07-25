Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии в ответ на обстрел

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 20502 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100819 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105707 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132258 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110184 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130647 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101940 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии в ответ на обстрел

Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии в ответ на обстрел

Киев  •  УНН

 • 11796 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по ряду объектов сирийских арабских вооруженных сил после обстрела с территории Сирии. Об этом в пресс-центре ЦАХАЛ сообщили в ночь на субботу, 25 июля. Израильская сторона не уточнила, какие именно объекты стали целями ее авиации.

“Мы возлагаем ответственность (за атаку. — ред.) на сирийский режим и ответим на любое нарушение израильского суверенитета”, — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее ЦАХАЛ заявил о взрывах в районе Голанских высот и повреждении здания и транспортного средства.

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В свою очередь, государственное телевидение Сирии утверждает, что боевые вертолеты Израиля нанесли удары по укреплениям правительственной армии в районе города Эль-Кунейтра. Двое военнослужащих пострадали.

Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) также сообщила о серии взрывов вблизи Эль-Кунейтра. По его сведениям, система ПВО Сирии атаковала несколько “вражеских” целей. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Эти утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.

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Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль захватил ее значительную часть в Сирии в ходе войны 1967 года, а в 1981 году аннексировал Голаны. Мировое сообщество, включая ООН, считают Голанские высоты оккупированной территорией. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

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