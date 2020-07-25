Израиль нанес авиаудары по объектам в Сирии в ответ на обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по ряду объектов сирийских арабских вооруженных сил после обстрела с территории Сирии. Об этом в пресс-центре ЦАХАЛ сообщили в ночь на субботу, 25 июля. Израильская сторона не уточнила, какие именно объекты стали целями ее авиации.
“Мы возлагаем ответственность (за атаку. — ред.) на сирийский режим и ответим на любое нарушение израильского суверенитета”, — говорится в сообщении.
Несколькими часами ранее ЦАХАЛ заявил о взрывах в районе Голанских высот и повреждении здания и транспортного средства.
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В свою очередь, государственное телевидение Сирии утверждает, что боевые вертолеты Израиля нанесли удары по укреплениям правительственной армии в районе города Эль-Кунейтра. Двое военнослужащих пострадали.
Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR) также сообщила о серии взрывов вблизи Эль-Кунейтра. По его сведениям, система ПВО Сирии атаковала несколько “вражеских” целей. Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Эти утверждения не всегда могут быть подтверждены официально.
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Голанские высоты уже несколько десятилетий остаются спорной территорией на Ближнем Востоке. Израиль захватил ее значительную часть в Сирии в ходе войны 1967 года, а в 1981 году аннексировал Голаны. Мировое сообщество, включая ООН, считают Голанские высоты оккупированной территорией. США в 2019 году стали единственной страной, признавшей суверенитет Израиля над Голанскими высотами.