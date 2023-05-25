Ізраїль виділив мільярд доларів на розширення поселень в окупованому Західному березі

Деталі

Газета Times of Israel повідомила, що згідно з угодою між міністром фінансів Бецалелем Смотричем та міністром транспорту Мірі Регєв, близько 3,5 млрд ізраїльських шекелів (941 млн доларів) буде виділено з державного бюджету на проекти поселення та модернізацію інфраструктури.

Він додав, що ця сума покриє модернізацію доріг, що з'єднують поселення один з одним, а також будівництво нових доріг в окупованому Східному Єрусалимі та навколо нього та інші проекти у поселеннях.

Доповнення

У середу ізраїльський коаліційний уряд затвердив пропонований бюджет у розмірі 484 мільярдів шекелів (близько 132 мільярдів доларів) на 2023 рік та 514 мільярдів шекелів (близько 140 мільярдів доларів) на 2024 рік.

За оцінками Ізраїлю та Палестини, у 164 поселеннях та 116 аванпостах на окупованому Західному березі проживає близько 650 000 поселенців.

За міжнародним правом всі єврейські поселення на окупованих територіях вважаються незаконними.