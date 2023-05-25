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Ізраїль виділив мільярд доларів на розширення поселень в окупованому Західному березі

Ізраїль виділив мільярд доларів на розширення поселень в окупованому Західному березі

Київ • УНН

 • 580166 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Ізраїль заявив, що виділив майже мільярд доларів на розширення поселенської діяльності на окупованому Західному березі, передає УНН.

Деталі

Газета Times of Israel повідомила, що згідно з угодою між міністром фінансів Бецалелем Смотричем та міністром транспорту Мірі Регєв, близько 3,5 млрд ізраїльських шекелів (941 млн доларів) буде виділено з державного бюджету на проекти поселення та модернізацію інфраструктури.

Він додав, що ця сума покриє модернізацію доріг, що з'єднують поселення один з одним, а також будівництво нових доріг в окупованому Східному Єрусалимі та навколо нього та інші проекти у поселеннях.

Доповнення

У середу ізраїльський коаліційний уряд затвердив пропонований бюджет у розмірі 484 мільярдів шекелів (близько 132 мільярдів доларів) на 2023 рік та 514 мільярдів шекелів (близько 140 мільярдів доларів) на 2024 рік.

За оцінками Ізраїлю та Палестини, у 164 поселеннях та 116 аванпостах на окупованому Західному березі проживає близько 650 000 поселенців.

За міжнародним правом всі єврейські поселення на окупованих територіях вважаються незаконними.

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