Израиль выделил миллиард долларов на расширение поселений в оккупированном Западном берегу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Израиль заявил, что выделил почти миллиард долларов на расширение поселенческой деятельности на оккупированном Западном берегу, передает УНН.
Детали
Газета Times of Israel сообщила, что согласно соглашению между министром финансов Бецалелем Смотричем и министром транспорта Мири Регев, около 3,5 млрд израильских шекелей (941 млн долларов) будет выделено из государственного бюджета на проекты поселения и модернизацию инфраструктуры.
Он добавил, что эта сумма покроет модернизацию дорог, соединяющих поселения друг с другом, а также строительство новых дорог в оккупированном Восточном Иерусалиме и вокруг него и другие проекты в поселениях.
Дополнение
В среду израильское коалиционное правительство утвердило предлагаемый бюджет в размере 484 миллиардов шекелей (около 132 миллиардов долларов) на 2023 год и 514 миллиардов шекелей (около 140 миллиардов долларов) на 2024 год.
По оценкам Израиля и Палестины, в 164 поселениях и 116 аванпостах на оккупированном Западном берегу проживает около 650 000 поселенцев.
По международному праву все еврейские поселения на оккупированных территориях считаются незаконными.