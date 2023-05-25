Израиль выделил миллиард долларов на расширение поселений в оккупированном Западном берегу

Детали

Газета Times of Israel сообщила, что согласно соглашению между министром финансов Бецалелем Смотричем и министром транспорта Мири Регев, около 3,5 млрд израильских шекелей (941 млн долларов) будет выделено из государственного бюджета на проекты поселения и модернизацию инфраструктуры.

Он добавил, что эта сумма покроет модернизацию дорог, соединяющих поселения друг с другом, а также строительство новых дорог в оккупированном Восточном Иерусалиме и вокруг него и другие проекты в поселениях.

Дополнение

В среду израильское коалиционное правительство утвердило предлагаемый бюджет в размере 484 миллиардов шекелей (около 132 миллиардов долларов) на 2023 год и 514 миллиардов шекелей (около 140 миллиардов долларов) на 2024 год.

По оценкам Израиля и Палестины, в 164 поселениях и 116 аванпостах на оккупированном Западном берегу проживает около 650 000 поселенцев.

По международному праву все еврейские поселения на оккупированных территориях считаются незаконными.