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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Ізраїль скасовує більшість COVID-обмежень

Ізраїль скасовує більшість COVID-обмежень

Київ • УНН

 • 18838 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кабінет міністрів Ізраїлю на тлі зниження захворюваності на штам Omicron проголосував за скасування більшості карантинних вимог. Про це пише УНН із посиланням на Times of Israel.

Деталі

Нові правила почнуть діяти з понеділка, 7 лютого.

Зокрема, скасовуються "зелені паспорти" у ресторанах, кінотеатрах, спортзалах і готелях. Кабінет міністрів також схвалив скасування обмежень щодо кількості людей у магазинах, у ресторанах не вимагатимуть дотримання дистанції між столиками в 1,5 метра.

Згідно з новими правилами, наявність "зеленого сертифікату" буде потрібна лише на заходах "з підвищеним ризиком". Наприклад, на урочистостях чи вечірках із великою кількістю учасників.

Скасовується розпорядження, згідно з яким нещеплені і не перехворіли повинні для виїзду з Ізраїлю пред'являти негативний результат перевірки на коронавірус.

Додамо

Загалом з початку пандемії в країні було виявлено 3 137 000 інфікованих Covid-19. Станом на суботу було виявлено близько 38 тисяч нових заражених. 

За даними МОЗ Ізраїлю на 4 лютого, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 72% населення країни, другу дозу – 65%. 48% осіб щеплені третьою дозою. Четверту дозу отримали 7% населення.

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