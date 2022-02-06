Ізраїль скасовує більшість COVID-обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Кабінет міністрів Ізраїлю на тлі зниження захворюваності на штам Omicron проголосував за скасування більшості карантинних вимог. Про це пише УНН із посиланням на Times of Israel.
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Нові правила почнуть діяти з понеділка, 7 лютого.
Зокрема, скасовуються "зелені паспорти" у ресторанах, кінотеатрах, спортзалах і готелях. Кабінет міністрів також схвалив скасування обмежень щодо кількості людей у магазинах, у ресторанах не вимагатимуть дотримання дистанції між столиками в 1,5 метра.
Згідно з новими правилами, наявність "зеленого сертифікату" буде потрібна лише на заходах "з підвищеним ризиком". Наприклад, на урочистостях чи вечірках із великою кількістю учасників.
Скасовується розпорядження, згідно з яким нещеплені і не перехворіли повинні для виїзду з Ізраїлю пред'являти негативний результат перевірки на коронавірус.
Додамо
Загалом з початку пандемії в країні було виявлено 3 137 000 інфікованих Covid-19. Станом на суботу було виявлено близько 38 тисяч нових заражених.
За даними МОЗ Ізраїлю на 4 лютого, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 72% населення країни, другу дозу – 65%. 48% осіб щеплені третьою дозою. Четверту дозу отримали 7% населення.