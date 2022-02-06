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Израиль отменяет большинство COVID-ограничений

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кабинет министров Израиля на фоне снижения заболеваемости штаммом Omicron проголосовал за отмену большинства карантинных требований. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Новые правила начнут действовать с понедельника, 7 февраля.

В частности, отменяются "зеленые паспорта" в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и отелях. Кабинет министров также одобрил отмену ограничений на количество людей в магазинах, в ресторанах не будут требовать соблюдения дистанции между столиками в 1,5 метра.

Согласно новым правилам, наличие "зеленого сертификата" будет нужно только на мероприятиях "с повышенным риском". Например, на торжествах или вечеринках с большим количеством участников.

Отменяется распоряжение, согласно которому непривитые и не переболевшие должны для выезда из Израиля предъявлять негативный результат проверки на коронавирус.

Добавим

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 3 137 000 инфицированных Covid-19. По состоянию на субботу было обнаружено около 38 тысяч новых зараженных.

По данным Минздрава Израиля, на 4 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 72% населения страны, вторую дозу - 65%. 48% лиц привиты третьей дозой. Четвертую дозу получили 7% населения.

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