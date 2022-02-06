Израиль отменяет большинство COVID-ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кабинет министров Израиля на фоне снижения заболеваемости штаммом Omicron проголосовал за отмену большинства карантинных требований. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
Новые правила начнут действовать с понедельника, 7 февраля.
В частности, отменяются "зеленые паспорта" в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и отелях. Кабинет министров также одобрил отмену ограничений на количество людей в магазинах, в ресторанах не будут требовать соблюдения дистанции между столиками в 1,5 метра.
Согласно новым правилам, наличие "зеленого сертификата" будет нужно только на мероприятиях "с повышенным риском". Например, на торжествах или вечеринках с большим количеством участников.
Отменяется распоряжение, согласно которому непривитые и не переболевшие должны для выезда из Израиля предъявлять негативный результат проверки на коронавирус.
Добавим
Всего с начала пандемии в стране было выявлено 3 137 000 инфицированных Covid-19. По состоянию на субботу было обнаружено около 38 тысяч новых зараженных.
По данным Минздрава Израиля, на 4 февраля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 72% населения страны, вторую дозу - 65%. 48% лиц привиты третьей дозой. Четвертую дозу получили 7% населения.