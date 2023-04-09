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Ізраїль продовжив візи та гуманітарну допомогу українським біженцям

Ізраїль продовжив візи та гуманітарну допомогу українським біженцям

Київ • УНН

 • 1123926 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Ізраїль продовжить надавати гуманітарну допомогу українським біженцям, заявив у неділю прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Про це пише Jerusalem Post, передає УНН.

Деталі

Заходи, які, як очікується, будуть розширені, включають видачу віз, медичну та соціальну допомогу.

«Оцінивши ситуацію, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу ухвалив рішення щодо подальшого розширення гуманітарної допомоги українським біженцям, включаючи продовження віз та надання медичних послуг та соціальної підтримки», — йдеться у повідомленні.

Додамо

Раніше Україна неодноразово зверталася до Ізраїлю із проханнями про надання зброї, проте ізраїльська сторона незмінно відхиляла всі прохання. Уряд Ізраїлю на чолі з Нетаньягу, сформований наприкінці 2022 року, підтвердив курс на підтримку України через надання гуманітарної допомоги.

Українські Національні Новини

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