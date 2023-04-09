Израиль продлил визы и гуманитарную помощь украинским беженцам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь украинским беженцам, заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет Jerusalem Post, передает УНН.
Детали
Меры, которые, как ожидается, будут расширены, включают выдачу виз, медицинскую и социальную помощь.
«Оценив ситуацию, премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение о дальнейшем расширении гуманитарной помощи украинским беженцам, включая продление виз и предоставление медицинских услуг и социальной поддержки», — говорится в сообщении.
Добавим
Ранее Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами о предоставлении оружия, однако израильская сторона неизменно отклоняла все просьбы. Правительство Израиля во главе с Нетаньяху, сформированное в конце 2022 года, подтвердило курс на поддержку Украины через предоставление гуманитарной помощи.