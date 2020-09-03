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Ізраїль про паломництво до Умані: хочемо впевнитися, що правила єдині для всіх

Київ • УНН

 • 10565 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Черкаська облдержадміністрація працює над створенням єдиних правил щодо дотримання санітарно-епідеміологічних норм в період паломництва в Умані. Ізраїль в свою чергу хоче впевнитися, що правила єдині для всіх. Про це сказав посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон на зустрічі з головою Черкаської ОДА Сергієм Сергійчуком, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОДА.

Ізраїль про паломництво до Умані: хочемо впевнитися, що правила єдині для всіх

“Незалежно від того, скільки приїде паломників, ми хочемо впевнитися, що правила єдині для всіх. І що всі права будуть дотримані належним чином. Мали зустріч із представниками поліції, службою надзвичайних ситуацій. Розмова була конструктивною”, — зауважив Ліон.

Зазначається, що Сергійчук поінформував його про заходи, які вживає місто у зв’язку з паломництвом.

“Цього року у світі склалась надзвичайна ситуація щодо коронавірусу. Тому заради здоров’я та безпеки людей необхідно дотримуватись суворих карантинних заходів. Хочу запевнити — ситуація в Умані перебуває під моїм особистим контролем. В адміністрації працюють нині над створенням єдиних правил щодо дотримання санітарно-епідеміологічних норм. Як громадянами України, так й іноземцями, які будуть перебувати в Умані в період паломництва”, — сказав голова Черкаської ОДА.

Нагадаємо, на думку МЗС України, ситуація з хасидами-паломниками в Умані не матиме негативного впливу на відносини між Україною та Ізраїлем.

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