Ситуація з хасидами в Умані не вплине негативно на відносини між Україною та Ізраїлем – Кулеба

Так, на питання користувача про те, чи не вплине негативно ситуація з хасидами в Умані на відносини між Україною та Ізраїлем, він відповів: “Ні, не вплине”.

Нагадаємо, напередодні в Умані біля супермаркету стався конфлікт, під час якого хасиду розбили ніс. У поліції встановлюють додаткові обставини інциденту.

Крім того, 27 серпня стався конфлікт із хасидами в Умані, яких не пускали у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.