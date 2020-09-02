Ситуація з хасидами в Умані не вплине негативно на відносини між Україною та Ізраїлем – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Ситуація з хасидами-паломниками в Умані не матиме негативного впливу на відносини між Україною та Ізраїлем. Про це сьогодні у Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
Так, на питання користувача про те, чи не вплине негативно ситуація з хасидами в Умані на відносини між Україною та Ізраїлем, він відповів: “Ні, не вплине”.
Нагадаємо, напередодні в Умані біля супермаркету стався конфлікт, під час якого хасиду розбили ніс. У поліції встановлюють додаткові обставини інциденту.
Крім того, 27 серпня стався конфлікт із хасидами в Умані, яких не пускали у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.