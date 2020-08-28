Конфлікт із хасидами в Умані: у поліції відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. За фактом непропуску хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана, у поліції відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Черкаській області.
“27 серпня близько 23:00 години до Уманського відділу поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України та групою Брацлавських хасидів, які прибули до міста Умань для святкування Рош-Га- Шана. Виїздом на місце події було встановлено, що група осіб перешкоджала іноземцям попасти на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю розповсюдження COVID-19 та, на їхню думку, незаконним будівництвом”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час вказаних подій поліцією забезпечено охорону громадського порядку, були встановлені усі особи на місті конфлікту, та попереджені подальші активні та протиправні дії.
“За даним фактом та за іншими фактами конфліктів, які відбулись в місті Умань, слідчим відділом Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, або релігійних переконань)”, — додається у повідомленні.
Поліція встановлює усі обставини, та здійснює слідчі заходи для надання правової оцінки діям кожної з осіб.
Нагадаємо, вночі жителі Умані вийшли на вулицю та не пускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана.