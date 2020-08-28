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Вночі жителі Умані не пускали хасидів до району паломництва

Київ • УНН

 • 26569 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Вночі жителі Умані вийшли на вулицю та не пускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook виклав депутат Уманської міської ради Сергій Алєксєєв, передає УНН.

Вночі жителі Умані не пускали хасидів до району паломництва

Так, на відео видно, що місцеві жителі викликали поліцію та вимагали, щоб правоохоронці не пропускали паломників. Проте, у поліції зазначили, що не можуть не пропускати хасидів. Після чого, місцеві жителі почали сперечатися з поліцією через те, що вони їх не захищають.

Окрім того, на відео видно, що на вулицю вийшла доволі велика кількість людей. Деякі з них кричали на паломників та не пропускали їх, деякі штовхали та повертали назад.

Нагадаємо, уряд підтримав обмеження на відвідування іноземцями Умані на Рош га-Шана.

В Ізраїлі закликали Україну заборонити паломництво хасидів до Умані. 

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