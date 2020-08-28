Вночі жителі Умані не пускали хасидів до району паломництва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Вночі жителі Умані вийшли на вулицю та не пускали хасидів у район паломництва, де розташоване поховання цадика Нахмана. Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook виклав депутат Уманської міської ради Сергій Алєксєєв, передає УНН.
Так, на відео видно, що місцеві жителі викликали поліцію та вимагали, щоб правоохоронці не пропускали паломників. Проте, у поліції зазначили, що не можуть не пропускати хасидів. Після чого, місцеві жителі почали сперечатися з поліцією через те, що вони їх не захищають.
Окрім того, на відео видно, що на вулицю вийшла доволі велика кількість людей. Деякі з них кричали на паломників та не пропускали їх, деякі штовхали та повертали назад.
Нагадаємо, уряд підтримав обмеження на відвідування іноземцями Умані на Рош га-Шана.
В Ізраїлі закликали Україну заборонити паломництво хасидів до Умані.