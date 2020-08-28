Вночі жителі Умані не пускали хасидів до району паломництва

Так, на відео видно, що місцеві жителі викликали поліцію та вимагали, щоб правоохоронці не пропускали паломників. Проте, у поліції зазначили, що не можуть не пропускати хасидів. Після чого, місцеві жителі почали сперечатися з поліцією через те, що вони їх не захищають.



Окрім того, на відео видно, що на вулицю вийшла доволі велика кількість людей. Деякі з них кричали на паломників та не пропускали їх, деякі штовхали та повертали назад.



Нагадаємо, уряд підтримав обмеження на відвідування іноземцями Умані на Рош га-Шана.

В Ізраїлі закликали Україну заборонити паломництво хасидів до Умані.