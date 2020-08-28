Ночью жители Умани не пускали хасидов в район паломничества
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Ночью жители Умани вышли на улицу и не пускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана. Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил депутат Уманского городского совета Сергей Алексеев, передает УНН.
Так, на видео видно, что местные жители вызвали полицию и потребовали, чтобы правоохранители не пропускали паломников. Однако, в полиции отметили, что не могут не пропускать хасидов. После чего, местные жители начали спорить с полицией из-за того, что они их не защищают.
Кроме того, на видео видно, что на улицу вышло довольно большое количество людей. Некоторые из них кричали на паломников и не пропускали их, некоторые толкали и возвращали обратно.
Напомним, правительство поддержало ограничения на посещение иностранцами Умани на Рош га-Шана.
В Израиле призвали Украину запретить паломничество хасидов в Умань.