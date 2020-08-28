Ночью жители Умани не пускали хасидов в район паломничества

Так, на видео видно, что местные жители вызвали полицию и потребовали, чтобы правоохранители не пропускали паломников. Однако, в полиции отметили, что не могут не пропускать хасидов. После чего, местные жители начали спорить с полицией из-за того, что они их не защищают.



Кроме того, на видео видно, что на улицу вышло довольно большое количество людей. Некоторые из них кричали на паломников и не пропускали их, некоторые толкали и возвращали обратно.



Напомним, правительство поддержало ограничения на посещение иностранцами Умани на Рош га-Шана.

В Израиле призвали Украину запретить паломничество хасидов в Умань.