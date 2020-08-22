В Ізраїлі закликали Україну заборонити паломництво хасидів до Умані

Зазначається, що Ронні Гамзу, керівник групи по боротьбі з коронавірусною пандемією Ізраїлю і головний радник щодо коронавірусу відправив листа Президенту України Володимиру Зеленському, в якому закликав його вжити заходів.

"Очікується, що подібні збори у такі неспокійні часи породжуватимуть масові випадки зараження туристів та місцевих жителів України, перетворюючись на важкий тягар для місцевої медичної системи, тоді як очікується, що тисячі ще повернуться до Ізраїлю та поширюватимуть далі вірус. Я закликаю вас застосувати заборону на урочистості цього року, як частину зусиль всієї світової спільноти припинити цю жахливу пандемію", - повідомив Гамзу.

Вказується, що у п'ятницю в Ізраїлі кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу сягнула позначки у 100 тисяч. Також було зафіксовано 809 смертей через COVID-19 серед 9 мільйонів населення країни.

Як повідомлялося раніше в УНН, уряди України та Ізраїлю закликали паломників не їхати до Умані на Рош га-Шана.