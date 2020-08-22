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В Израиле призвали Украину запретить паломничество хасидов в Умань

Киев • УНН

 • 17086 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Руководитель группы по борьбе с коронавирусной пандемией Израиля Ронни Гамзу призвал Президента Украины Владимира Зеленского запретить в этом году паломничество евреев-хасидов в Умань. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо, информирует УНН.

В Израиле призвали Украину запретить паломничество хасидов в Умань

Отмечается, что Ронни Гамзу, руководитель группы по борьбе с коронавирусной пандемией Израиля и главный советник по коронавирусу отправил письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал его принять меры.

"Ожидается, что подобные собрания в такие неспокойные времена будут порождать массовые случаи заражения туристов и местных жителей Украины, превращаясь в тяжелое бремя для местной медицинской системы, тогда как ожидается, что тысячи еще вернутся в Израиль и будут распространять дальше вирус. Я призываю вас применить запрет на торжества в этом году, как часть усилий всего мирового сообщества прекратить эту ужасную пандемию", - сообщил Гамзу.

Указывается, что в пятницу в Израиле количество случаев заболевания коронавирусной болезнью достигла отметки в 100 тысяч. Также было зафиксировано 809 смертей из-за COVID-19 среди 9 млн населения страны.

Как сообщалось ранее в УНН, правительства Украины и Израиля призвали паломников не ехать в Умань на Рош ха-Шана.

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