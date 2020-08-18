Уряди України та Ізраїлю закликали паломників не їхати до Умані на Рош га-Шана — заява
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Усіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, закликають утриматися від відвідання міста Умань Черкаської області. Про це йдеться у спільній українсько-ізраїльській урядовій заяві, оприлюдненій на сайті КМУ, передає УНН.
"Керуючись рекомендаціями та застереженнями Міністерств охорони здоров’я України та Ізраїлю, наполегливо закликаємо усіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію.
Однак, для тих, хто таки вирішив відвідати Умань, хотіли б наголосити, що карантинні обмеження в Україні поширюються на всі публічні заходи і мають суворо дотримуватися", - йдеться в заяві.
Зазначається, що уряди двох держав спільно дбають про здоров’я та безпеку своїх громадян.
Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів України підтримав рішення щодо запровадження обмежень на відвідування іноземцями міста Умань під час святкування Рош га-Шана у 2020 році.
Як повідомляв УНН, міський голова Умані Олександр Цебрій раніше запропонував уманчанам встановити блокпости на в'їздах до міста в разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування Рош га-Шана.