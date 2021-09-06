Ізраїль буде приймати невеликі групи туристів

Деталі

Як повідомляється, туристичним групам чисельністю від 5 до 30 осіб з країн, віднесених до зеленої, жовтої і помаранчевої зон, буде дозволено в'їзд за умови повної вакцинації проти коронавірусу всіх членів групи. Відомо, що іноземні туристи повинні будуть пред'явити докази другої дози вакцини протягом останніх шести місяців або ревакцинації, щоб мати право на в'їзд.

Туристи також повинні будуть надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до прибуття, і пройти повторний тест після приземлення в аеропорту.

Додамо

Згідно з новим планом, не буде обмежень на кількість туристичних груп, які допускаються до Ізраїлю. Проте групам з країн червоного списоку Ізраїлю, в який в даний час входять Болгарія, Бразилія, Мексика та Туреччина, в’їзд заборонено.

Нагадаємо

Влада Туреччини на території країни з 6 вересня вимагатиме підтвердження вакцинації від COVID-19 або негативний ПЛР-тест за 48 годин до поїздки, зокрема, для внутрішніх поїздок на літаку, автобусі, поїзді чи іншому громадському транспорті.