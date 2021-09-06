У Туреччині з'явилися нові COVID-обмеження для туристів

Деталі

З 6 вересня громадяни і жителі Туреччини повинні мати докази або двох щеплень від COVID-19, або недавнього одужання від COVID-19 (пов'язане з кодом HES), або негативного ПЛР-тесту (зробленого за 48 годин) для всіх внутрішніх рейсів на літаках і поїздок між провінціями, включаючи на автобусах, поїздах або інших видах громадського транспорту. Ця вимога поширюється на осіб від 18 років і старше. Подорож на особистому автомобілі не потребує доведення вакцинації або негативного результату ПЛР.

Починаючи з 6 вересня для входу в такі заклади, як концерт-холи, кінотеатри, театри і багатолюдні заходи, буде потрібно підтвердження вакцинації або негативний результат ПЛР за 48 годин до заходу. Ця вимога поширюється на осіб від 18 років і старше, повідомили у посольстві США.

Також в уряді Великої Британії вказали, що HES-код (Hayat Eve Sigar - персональний номер, який автоматично присвоюється всім іноземним туристам під час заповнення спеціальної анкети) потрібен для внутрішніх і міжнародних рейсів, поїздів і поромів. Окрім того, HES-код потрібно при реєстрації в житлових приміщеннях, включаючи готелі, мотелі, пансіонати, табори і т.д. У деяких провінціях також вимагається надання коду HES при вході в громадські будівлі, торгові центри та банки. Це не стосується іноземних туристів.

Доповнення

З 15 березня для в’їзду в Турецьку Республіку до країни авіаційним та морським шляхом, а також суходолом обов’язковим є заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини. Електронну форму необхідно заповнити за 72 години до прибуття в Туреччину. Заповнену форму необхідно роздрукувати або зберегти на смартфон чи інший девайс для пред’явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс. Пасажири без заповненої форми не будуть допущені на авіарейс, оскільки на її основі автоматично генеруватиметься HES-код.

З 1 червня Туреччина запровадила нові правила в’їзду в країну. Для перетину турецького кордону необхідно виконати одну з умов (мати один із зазначених документів):



документ про вакцинацію від COVID-19, зроблений не раніше ніж за 14 днів до приїзду в країну (Туреччина визнає вакцини, затверджені ВООЗ, а також ті, які використовуються в Україні на національному рівні);



документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6-ти місяців;



негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;



експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.



Діти до 6 років звільняються від цих зобов’язань. Транзитні пасажири звільняються від цих зобов’язань.