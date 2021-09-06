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В Турции появились новые COVID-ограничения для туристов

В Турции появились новые COVID-ограничения для туристов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Власти Турции на территории страны с 6 сентября будут требовать подтверждения вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест за 48 часов до поездки, в частности, для внутренних поездок на самолете, автобусе, поезде или другом общественном транспорте, сообщает УНН со ссылкой на рекомендации посольств западных стран в Турции.

Детали

С 6 сентября граждане и жители Турции должны иметь доказательство или двух прививок от COVID-19, или недавнего выздоровления от COVID-19 (связанное с кодом HES), или отрицательного ПЦР-теста (сделанного за 48 часов) для всех внутренних рейсов в самолетах и поездок между провинциями, включая на автобусах, поездах или других видах общественного транспорта. Это требование распространяется на лиц от 18 лет и старше. Путешествие на личном автомобиле не требует доказательства вакцинации или отрицательного результата ПЦР.

Начиная с 6 сентября для входа в такие заведения, как концерт-холлы, кинотеатры, театры и многолюдные мероприятия, потребуется подтверждение вакцинации или отрицательный результат ПЦР за 48 часов до мероприятия. Это требование распространяется на лиц от 18 лет и старше, сообщили в посольстве США.

Также в правительстве Великобритании указали, что HES-код (Hayat Eve Sigar - персональный номер, который автоматически присваивается всем иностранным туристам при заполнении специальной анкеты) нужен для внутренних и международных рейсов, поездов и паромов. Кроме того, HES-код нужно при регистрации в жилых помещениях, включая гостиницы, мотели, пансионаты, лагеря и т.д. В некоторых провинциях также требуется предоставление кода HES при входе в общественные здания, торговые центры и банки. Это не касается иностранных туристов.

Дополнение

С 15 марта для въезда в Турецкую Республику в страну авиационным и морским путем, а также по суше обязательным является заполнение электронной формы на сайте Министерства здравоохранения Турции. Электронную форму необходимо заполнить за 72 часа до прибытия в Турцию. Заполненную форму необходимо распечатать или сохранить на смартфон или другой девайс для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс. Пассажиры без заполненной формы не будут допущены на авиарейс, поскольку на ее основе будет автоматически генерироваться HES-код.

С 1 июня Турция ввела новые правила въезда в страну. Для пересечения турецкой границы необходимо выполнить одно из условий (иметь один из указанных документов):

  • документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну (Турция признает вакцины, утвержденные ВОЗ, а также те, которые используются в Украине на национальном уровне);
  • документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев;
  • отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда;
  • экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда.

Дети до 6 лет освобождаются от этих обязательств. Транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.

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