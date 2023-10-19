Ізраїль атакував об’єкти Хезболли в Лівані
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. ЦАХАЛ заявив, що завдав удару по об'єктах терористів Хезболли в Лівані, передає УНН.
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"За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону. Це було зроблено у відповідь на обстріли в середу", — йдеться у повідомленні
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Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря.
За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.
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