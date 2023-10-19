Израиль атаковал объекты Хезболлы в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по объектам террористов Хезболлы в Ливане, передает УНН.
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"За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим Хезболле, вдоль ливанской границы. Это было сделано в ответ на обстрелы в среду", — говорится в сообщении
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Израильские военные добавили, что среди пораженных целей – наблюдательный пункт с обзором моря.
По их словам, с этого пункта были выпущены ракеты по Рош-га-Никри.
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