Израиль атаковал объекты Хезболлы в Ливане

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"За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим Хезболле, вдоль ливанской границы. Это было сделано в ответ на обстрелы в среду", — говорится в сообщении

Детали

Израильские военные добавили, что среди пораженных целей – наблюдательный пункт с обзором моря.

По их словам, с этого пункта были выпущены ракеты по Рош-га-Никри.

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