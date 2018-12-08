Італія знову перша серед постачальників вина в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. У січні-листопаді поточного року Україна імпортувала вина та сусла виноградного на загальну суму 113 млн дол. Такі дані наводить Державна фіскальна служба, передає УНН.
Основним поставником вина в Україну залишається Італія. Так, з цієї країни було імпортовано вина виноградного на 32 млн дол.
Друге місце посідає Грузія із показником 18 млн дол.
Франція посідає третє місце. Імпорт французького вина, за підсумками 11 місяців 2018 року, становив 17,2 млн дол.
Водночас, на експорт з початку року було відправлено українського вина на 38 млн дол.
Як писав УНН, в ЄС експорт вина перевищує імпорт майже у два рази.
Україна тим часом теж істотно наростила обсяги експорту свого вина за кордон.
Зауважимо, що за даними опитування "Коктебель", українці надають перевагу напівсолодкому вину, в той час, як європейці частіше надають перевагу сухим виноградним напоям.