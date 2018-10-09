"Коктебель" интересуется вкусами украинцев относительно вина
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинский бренд "Коктебель" на своей странице в Facebook поинтересовался предпочтениями украинцев относительно вина, передает УНН.
Поэтому, пользователей соцсети попросили ответить на вопрос о том, какое вино им больше нравится: брют, или же полусладкое.
Предпочтения опрошенных разделились следующим образом: за брют проголосовали 42% участников викторины, и остальные 58% высказались "за" полусладкое вино.
В целом, по данным экспертов, украинцы и действительно предпочитают полусладкие вина, тогда как на западе потребители больше любят сухие винные напитки.
Отметим, что украинские вина становятся все более популярными среди отечественных потребителей. В частности, продажи наших брендов за два года выросли почти на четверть.