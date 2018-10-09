"Коктебель" цікавиться смаками українців щодо вина

Тож, користувачів соцмережі попросили відповісти на запитання, про те, яке вино їм більше до вподоби: брют, або ж напівсолодке.

Вподобання опитаних розділилися таким чином: за брют проголосували 42% учасників вікторини, і решта 58% висловилися "за" напівсолодке вино.

Загалом, за даними експертів, українці й дійсно надають перевагу напівсолодким винам, тоді як на заході споживачі більше полюбляють сухі винні напої.

Зауважимо, що українські вина стають все більш популярними серед вітчизняних споживачів. Зокрема, продажі наших брендів за два роки зросли майже на чверть.