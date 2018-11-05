Объемы экспорта украинского вина достигли 36 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В прошлом году экспорт украинского вина составил 36 млн долл. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
"В прошлом году украинское вино было экспортировано на сумму около 36 млн долл., а импортировано из других стран на сумму более 100 млн долл.", - отметила она.
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По словам Трофимцевой, тремя главными составляющими успеха отрасли виноделия являются: развитие внутреннего рынка, разумное регулирование рынка с упрощением условий ведения бизнеса, мощный маркетинг и продвижение украинского вина за рубежом. Также, имеет место ответственная позиция производителей относительно качества своего продукта, добавила замминистра.
"В Украине есть все предпосылки быть среди ведущих производителей и экспортеров вина в мире. Сегодня у нас есть 43,5 тыс. га виноградников и 100 предприятий, производящих вино. Нужно делать все для того, чтобы эти цифры увеличивались, производство масштабировалось, и соответственно росло качество продукции при конкурентной цене", - подчеркнула замминистра.
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Также Трофимцева напомнила, что правительство сделало ряд шагов навстречу виноградарям и виноделам. Речь идет об упрощении процедуры получения лицензий на производство винодельческой продукции, внедрении программ государственной поддержки виноградарства и внедрении нормативно-правовых требований по использованию украинского сырья при производстве ординарных коньяков.
Напомним, как сообщал УНН, украинцы понемногу меняют свои алкогольные вкусы, и вино становится все более популярным среди отечественных потребителей.